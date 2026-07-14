США опубликовали смягченный законопроект о санкциях против России

Согласно новой редакции, максимальный размер пошлин для потребителей российской нефти и газа снижен с 500% до 100%. Документ предусматривает освобождение от пошлин стран, закупающих менее 15% газа из России и активно сокращающих объем импорта, что потенциально освобождает от действия санкций Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.