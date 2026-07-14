США опубликовали смягченный законопроект о санкциях против России

Американские сенаторы представили смягченную версию законопроекта о санкциях в отношении России, сообщает Reuters.
Согласно новой редакции, максимальный размер пошлин для потребителей российской нефти и газа снижен с 500% до 100%. Документ предусматривает освобождение от пошлин стран, закупающих менее 15% газа из России и активно сокращающих объем импорта, что потенциально освобождает от действия санкций Японию, Францию, Венгрию и Бельгию.
Кроме того, законопроект предоставляет президенту США право приостанавливать санкции, если это соответствует национальным интересам страны.
По информации агентства, текст законопроекта был согласован с президентом Дональдом Трампом и покойным сенатором Линдси Грэмом*.
Издание также отмечает, что крупнейшими импортерами российской нефти являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а российский газ в наибольшем объеме импортируют Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия.
Ранее Трамп сделал заявление о конспирологических теориях смерти Грэма.
*Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.