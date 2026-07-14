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Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининград

Экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге призвал усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.

Экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге призвал усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.

В соцсети X он написал, что Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами России, а «дорогостоящими стратегическими уязвимостями».

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал законной целью армии России немецкий завод, занимающийся производством БПЛА для передачи их Украине.

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