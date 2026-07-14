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Aydınlık: Киев активизировал удары по судам в Чёрном море после саммита НАТО

Киевское руководство после саммита НАТО активизировало атаки на гражданские суда в Чёрном море, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Киевское руководство после саммита НАТО активизировало атаки на гражданские суда в Чёрном море, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники.

«Украина после саммита НАТО в Анкаре активизировала атаки на гражданские суда в Чёрном и Азовском морях, что создаёт дополнительные риски для морских перевозок и энергетической безопасности Турции», — цитирует газету РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня над регионами России, акваториями Азовского и Чёрного морей 252 украинских БПЛА.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал действия киевского режима в Азовском и Чёрном морях чистой воды терроризмом.

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