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Слишком мелко: Германия не хочет участвовать в военных учениях коалиции желающих в Польше

Германия отказалась участвовать в учениях коалиции желающих в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Германия отказалась участвовать в военных учениях так называемой «коалиции желающих», которые предполагается провести в Польше осенью 2025 года. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Германия не примет участия в первых военных учениях “коалиции желающих”, которые пройдут в Польше», — сказано в публикации.

Агентство называет и причину, по которой германские власти решили не принимать участия в учениях. Сообщается, что ФРГ не устроил «небольшой масштаб» этого мероприятия, а также то, что учения будут носить штабной характер.

«Коалиция желающих» впервые запланировала провести совместные учения. Премьер Польши Дональд Туск назвал Британию и Францию в качестве основных участников этого мероприятия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о якобы «многонациональной силе» проукраинского объединения, которая готова «действовать» в пользу Киева. Таким образом он анонсировал учения «коалиции желающих».

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