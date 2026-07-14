Слишком мелко: Германия не хочет участвовать в военных учениях коалиции желающих в Польше

Германия отказалась участвовать в военных учениях так называемой «коалиции желающих», которые предполагается провести в Польше осенью 2025 года. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
«Германия не примет участия в первых военных учениях “коалиции желающих”, которые пройдут в Польше», — сказано в публикации.
Агентство называет и причину, по которой германские власти решили не принимать участия в учениях. Сообщается, что ФРГ не устроил «небольшой масштаб» этого мероприятия, а также то, что учения будут носить штабной характер.
«Коалиция желающих» впервые запланировала провести совместные учения. Премьер Польши Дональд Туск назвал Британию и Францию в качестве основных участников этого мероприятия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о якобы «многонациональной силе» проукраинского объединения, которая готова «действовать» в пользу Киева. Таким образом он анонсировал учения «коалиции желающих».