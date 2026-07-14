Reuters: измененный проект санкций США допускает вывод из-под них части партнеров РФ

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Доработанный в Конгрессе США законопроект о санкциях против РФ допускает вывод из-под них части стран, импортирующих из России менее 15% от общего объема закупаемых энергоносителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
Как пишет агентство, двухпартийная группа законодателей в американском Конгрессе во вторник представила обновленный вариант законопроекта о санкциях против РФ. В новой версии документа размер пошлин, которые могут быть введены в отношении третьих сторон за покупку российской нефти и газа, снижен до 100% для пяти основных покупателей в сравнении с 500%, предложенными в прежней версии, пишет Reuters.
Кроме того, согласно его сведениям, новая версия документа предусматривает исключение для стран, которые закупают в России менее 15% от общего объема импорта нефти и газа, и которые предпринимают «существенные шаги» для сокращения этого импорта. Отредактированная версия законопроекта также предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам.
Ранее Трамп назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против России, но при этом утверждал, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений данного документа и он должен их рассмотреть.
Законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), скоропостижно скончавшийся 11 июля в возрасте 71 года, и Ричард Блюменталь. Инициатива предусматривала в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны пошлины в размере 500% на экспорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.
Между тем американский сенатор Рэнд Пол предупреждал в авторской колонке, опубликованной в минувшем году на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты «как в экономическом, так и в стратегическом плане». Министр финансов США Скотт Бессент сообщал в январе текущего года, что вашингтонская администрация считает ненужным этот законопроект, поскольку Трамп и так обладает всеми соответствующими полномочиями в данной сфере.