Reuters: измененный проект санкций США допускает вывод из-под них части партнеров РФ

Между тем американский сенатор Рэнд Пол предупреждал в авторской колонке, опубликованной в минувшем году на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты «как в экономическом, так и в стратегическом плане». Министр финансов США Скотт Бессент сообщал в январе текущего года, что вашингтонская администрация считает ненужным этот законопроект, поскольку Трамп и так обладает всеми соответствующими полномочиями в данной сфере.