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Дрон атаковал торговое судно с гражданами Азербайджана возле Одессы

Сегодня днем у берегов Одессы гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника. 11 членов экипажа судна являются гражданами Азербайджана, сообщила пресс-служба МИД республики.

Сегодня днем у берегов Одессы гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника. 11 членов экипажа судна являются гражданами Азербайджана, сообщила пресс-служба МИД республики.

Всех членов экипажа, кроме капитана судна, доставили на берег в Одессе. Их состояние оценивается как удовлетворительное. «В настоящее время ведутся поиски капитана судна», — сообщила пресс-служба азербайджанского министерства в соцсети X.

Посольство Азербайджана на Украине находится на связи с профильными ведомствами и занимается консульской поддержкой граждан, добавили в МИД. Чей беспилотник попал по турецкому судну, не уточняется.

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