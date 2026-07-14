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Пушилин: киевский режим продлил военное положение, чтобы удержать власть

Киевское руководство продлило военное положение и мобилизацию на Украине, чтобы удержать власть. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Киевское руководство продлило военное положение и мобилизацию на Украине, чтобы удержать власть. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Для киевского режима продление военного положения и мобилизации остаётся, по сути, единственным способом удержаться у власти», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 31 октября.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что не намерен отменять военное положение для проведения выборов на Украине.