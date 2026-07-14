В США трем россиянам предъявили обвинения в киберпреступлениях

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Американская федеральная прокуратура в штате Огайо обнародовала заочные обвинения в отношении трех граждан России, им вменяется совершение нескольких киберпреступлений. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
По его сведениям Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова из Санкт-Петербурга обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, а также сговоре для отмывания денег. По утверждению американского гособвинения, от действий россиян якобы пострадали жители 21 штата в США, общий ущерб от действий россиян прокуратура оценила в $62 млн. Помимо Волосовика, Затолокина и Панковой в качестве фигурантов дела числятся компании Media Land и ML.Cloud.
В ноябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении упомянутых россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью. В свою очередь Минюст США предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию о фигурантах этого дела.