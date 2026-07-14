В США трем россиянам предъявили обвинения в киберпреступлениях

По его сведениям Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова из Санкт-Петербурга обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, а также сговоре для отмывания денег. По утверждению американского гособвинения, от действий россиян якобы пострадали жители 21 штата в США, общий ущерб от действий россиян прокуратура оценила в $62 млн. Помимо Волосовика, Затолокина и Панковой в качестве фигурантов дела числятся компании Media Land и ML.Cloud.