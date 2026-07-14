Мема также указал, что европейским лидерам следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и повышении благосостояния населения, вместо того чтобы участвовать в кампании, основанной на ненависти к России. Политик подчеркнул важность спорта как инструмента объединения людей и продвижения общечеловеческих ценностей, утверждая, что Европа утратила это понимание.