Финский политик и представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Европейский союз должен уделять больше внимания улучшению условий жизни своих граждан, а не заниматься проявлениями русофобии.
В своем посте в социальной сети X* он раскритиковал инициативу ряда стран ЕС прекратить финансирование международных спортивных организаций, снявших санкции в отношении России. По его словам, подобное поведение свидетельствует о беспрецедентном падении уровня европейской цивилизации.
Мема также указал, что европейским лидерам следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и повышении благосостояния населения, вместо того чтобы участвовать в кампании, основанной на ненависти к России. Политик подчеркнул важность спорта как инструмента объединения людей и продвижения общечеловеческих ценностей, утверждая, что Европа утратила это понимание.
Ранее Мема также заявил, что странам Европы следует извиниться перед Российской Федерацией за свою политику.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.