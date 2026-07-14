Премьер Республики Сербской: пришло время конца международного протектората над БиГ

В 2021 году высоким представителем в Боснии и Герцеговине без процедуры согласования в СБ ООН был назначен представитель ФРГ Кристиан Шмидт. Руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признавали легитимность Шмидта. 10 мая Шмидт объявил о своей отставке, до избрания нового высокого представителя его обязанности будет исполнять бывший генконсул США во Владивостоке Кришок. США выступают за кандидатуру бывшего посла Италии в РФ Антонио Дзанарди Ланди, а Париж и Берлин отстаивают фигуру французского дипломата Рене Трокказа. В ходе заседания 14 июля члены руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения не смогли прийти к компромиссу по кандидатуре международного чиновника. В американском посольстве в Сараеве сообщили, что Вашингтон продолжает настаивать на назначении Ланди и не рассматривает других кандидатов на эту должность.