Премьер Республики Сербской: пришло время конца международного протектората над БиГ

БЕЛГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Неспособность согласовать кандидатуру нового высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине свидетельствует о необходимости сворачивания внешнего управления страной. Об этом заявил премьер-министр Республики Сербской (энтитет БиГ) Саво Минич.
«Неспособность достичь соглашения об избрании высокого представителя еще раз показывает, что настало время закрыть эту главу международного протектората над Боснией и Герцеговиной», — написал Минич в X.
Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).
В 2021 году высоким представителем в Боснии и Герцеговине без процедуры согласования в СБ ООН был назначен представитель ФРГ Кристиан Шмидт. Руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признавали легитимность Шмидта. 10 мая Шмидт объявил о своей отставке, до избрания нового высокого представителя его обязанности будет исполнять бывший генконсул США во Владивостоке Кришок. США выступают за кандидатуру бывшего посла Италии в РФ Антонио Дзанарди Ланди, а Париж и Берлин отстаивают фигуру французского дипломата Рене Трокказа. В ходе заседания 14 июля члены руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения не смогли прийти к компромиссу по кандидатуре международного чиновника. В американском посольстве в Сараеве сообщили, что Вашингтон продолжает настаивать на назначении Ланди и не рассматривает других кандидатов на эту должность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила о том, что у попыток Запада представить Кришока как «временного высокого представителя» в БиГ нет правовых оснований.