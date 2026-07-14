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РИА Новости: в Варшаве рассказали о радости украинцев из-за оккупации Галиции

Некоторые украинцы во время Второй мировой войны не скрывали радости в связи с оккупацией Галиции войсками вермахта.

Некоторые украинцы во время Второй мировой войны не скрывали радости в связи с оккупацией Галиции войсками вермахта.

Об этом рассказал РИА Новости житель Варшавы Ян Бжегович.

Он отметил, что от рук украинцев в 1944 году погиб его дедушка и двое его братьев, а также более десяти других родственников.

«Моя бабушка вспоминала, что поляки с соседями-украинцами хорошо жили, вместе отмечали праздники и работали бок о бок. Но когда наши территории занимала немецкая армия, украинцы говорили: наши идут», — сказал он.

4 июля тысячи жителей Варшавы вышли на марш памяти жертв Волынской резни. Акция прошла на площади Трёх Крестов в центре польской столицы.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава ожидает от Киева правды о Волынской резне.

13 июля «Волынский марш» прошёл сразу в нескольких городах Польши. Участники требовали остановить помощь Украине.

Корреспондент RT Анастасия Володина ранее отмечала, что чествование нацистов в Киеве вбило клин между Польшей и Украиной.