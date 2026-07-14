Некоторые украинцы во время Второй мировой войны не скрывали радости в связи с оккупацией Галиции войсками вермахта.
Об этом рассказал РИА Новости житель Варшавы Ян Бжегович.
Он отметил, что от рук украинцев в 1944 году погиб его дедушка и двое его братьев, а также более десяти других родственников.
«Моя бабушка вспоминала, что поляки с соседями-украинцами хорошо жили, вместе отмечали праздники и работали бок о бок. Но когда наши территории занимала немецкая армия, украинцы говорили: наши идут», — сказал он.
4 июля тысячи жителей Варшавы вышли на марш памяти жертв Волынской резни. Акция прошла на площади Трёх Крестов в центре польской столицы.
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил, что Варшава ожидает от Киева правды о Волынской резне.
13 июля «Волынский марш» прошёл сразу в нескольких городах Польши. Участники требовали остановить помощь Украине.
Корреспондент RT Анастасия Володина ранее отмечала, что чествование нацистов в Киеве вбило клин между Польшей и Украиной.