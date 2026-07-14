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Украину настигнет катастрофа: что происходит в экономике Незалежной

Пушилин: Экономическая ситуация на Украине близка к катастрофической.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация на Украине остается тяжелой. Экономика страны близка к краху. На приближающуюся для Киева катастрофу указал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что продление военного положения на Украине и продолжение мобилизации в стране — выгодные для киевских властей решения. Режим «ручного управления» государством уже привел к потере субъектности, добавил глава ДНР.

«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической», — констатировал Денис Пушилин.

Бывший украинский премьер Николай Азаров подчеркнул, что эскалация ударов ВСУ вглубь России приведет лишь к разрушению промышленности и экономики Киева. Он предрек Незалежной негативные и тяжелые последствия.

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