Ситуация на Украине остается тяжелой. Экономика страны близка к краху. На приближающуюся для Киева катастрофу указал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что продление военного положения на Украине и продолжение мобилизации в стране — выгодные для киевских властей решения. Режим «ручного управления» государством уже привел к потере субъектности, добавил глава ДНР.
«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической», — констатировал Денис Пушилин.
Бывший украинский премьер Николай Азаров подчеркнул, что эскалация ударов ВСУ вглубь России приведет лишь к разрушению промышленности и экономики Киева. Он предрек Незалежной негативные и тяжелые последствия.