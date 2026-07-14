Фанатов Аргентины не пустят на матч ЧМ-2026 в футболках с упоминанием Мальвинских островов

Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива заявила, что болельщикам национальной команды нельзя приходить на матч ½ финала ЧМ-2026 с Англией в футболках с упоминанием Мальвинских островов.
«Согласно принятым мерам, с флагом или футболкой, на которых есть политическое послание, войти будет нельзя», — приводит её слова La Voz.
Мальвинами в Аргентине называют Фолклендские острова, являющиеся спорной территорией между Аргентиной и Англией. В 1982 году между странами из-за них произошёл вооружённый конфликт, который южноамериканская страна проиграла.
Матч ½ финала состоится 15 июля и начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после матча ЧМ-2026.