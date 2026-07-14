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Экипаж корабля «Союз МС-29» перешёл на МКС

Космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию.

Космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию.

Это следует из трансляции «Роскосмоса».

На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее «Союз МС-29», который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

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