Экипаж корабля «Союз МС-29» перешёл на МКС

Космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию.
Это следует из трансляции «Роскосмоса».
На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Ранее «Союз МС-29», который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции.