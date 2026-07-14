Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы призвали авиакомпании не летать над Саудовской Аравией

Йеменское движение «Ансар Аллах», представители которого известны как хуситы, предупредило авиакомпании о недопустимости полётов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Соответствующее заявление распространили представители движения.

Хуситы призвали авиаперевозчиков серьёзно отнестись к их предупреждению. Оно, по их словам, будет действовать до снятия блокады с международного аэропорта Саны.

Заявление последовало после ракетной атаки Саудовской Аравии на воздушную гавань йеменской столицы. На этом фоне напряжённость вокруг гражданских авиаперевозок в регионе усилилась.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили саудовский разведывательный беспилотник Wing Loong 2 в провинции Эль-Бейда в центральной части Йемена. По его словам, аппарат выполнял враждебную миссию в воздушном пространстве страны. Сариа также сообщил, что силы движения сохраняют повышенную боевую готовность и намерены пресекать нарушения суверенитета Йемена.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше