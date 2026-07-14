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Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС

Дубров, Кикина и Менон перешли на МКС.

Источник: © РИА Новости

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл — РИА Новости. Космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала в 17.48 мск вторника с Байконура. В 20.52 «Союз МС-29» пристыковался к МКС.

На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Дубров, Кикина и Менон проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов, запланировано два выхода в открытый космос — в ноябре 2026 и январе 2027 годов.

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