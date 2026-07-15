В США заявили о скором принятии закона о санкциях против России

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. По его мнению, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США. На Западе также неоднократно высказывались мнения о неэффективности таких ограничений.