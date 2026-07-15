Во вторник законодатели США опубликовали обновлённую версию документа, которая предполагает введение вторичных пошлин до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.
«Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа», — сказал Блюменталь журналистам.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Соединённые Штаты ввели рекордное количество ограничительных мер против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний. Кроме того, были введены секторальные торговые ограничения на поставку в Россию сотен наименований товаров.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. По его мнению, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США. На Западе также неоднократно высказывались мнения о неэффективности таких ограничений.