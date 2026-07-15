Голы Оярсабаля и Порро помогли Испании победить Францию и выйти в финал ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе в Арлингтоне завершилась со счётом 2:0.
На 20-й минуте Ламин Ямаль заработал пенальти — его сбил Люка Динь, который пытался выбить мяч на краю штрафной площади. Микель Оярсабаль реализовал 11-метровый удар.
А через несколько минут Франция лишилась Вильяма Салиба — он получил травму и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Максанс Лакруа.
Во втором тайме Педро Порро забил второй гол испанцев (58-я минута).
На 61-минуте Ямаль забил третий мяч, однако арбитр зафиксировал офсайд.
Таким образом, Испания вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем матча Англия — Аргентина. Решающая игра турнира состоится 19 июля.
Франция же сыграет в матче за третье место.
Ранее Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира.