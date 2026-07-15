Сборная Испании вышла в финал ЧМ по футболу во второй раз в истории

Сборная Испании по футболу вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
14 июля испанцы одержали победу над Францией в полуфинале турнира — 2:0. В решающем матче турнира «красная фурия» встретится с победителем матча Англия — Аргентина.
Испания лишь во второй раз в своей истории вышла в финал ЧМ. Впервые им это удалось в 2010 году — тогда испанцы стали чемпионами мира.
Финал чемпионата мира — 2026 состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде в США.
Ранее Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира.
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