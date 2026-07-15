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Пунтулис: русскоязычное содержание должно исчезнуть из СМИ Латвии

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из местных СМИ.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из местных СМИ.

«(Русскоязычное. — RT) содержание… должно исчезнуть совсем, вот и всё», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пляжное кафе в латвийской Юрмале получило предупреждение от Центра государственного языка Латвии за слишком большое количество рекламных постов в соцсетях на русском языке.

Портал Delfi сообщал, что Латвия планирует запретить импорт игрушек и книг из России.

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