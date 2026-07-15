Пунтулис: русскоязычное содержание должно исчезнуть из СМИ Латвии

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно исчезнуть из местных СМИ.
«(Русскоязычное. — RT) содержание… должно исчезнуть совсем, вот и всё», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пляжное кафе в латвийской Юрмале получило предупреждение от Центра государственного языка Латвии за слишком большое количество рекламных постов в соцсетях на русском языке.
Портал Delfi сообщал, что Латвия планирует запретить импорт игрушек и книг из России.
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