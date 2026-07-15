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Иран заявил, что США военными мерами не заставят его запросить переговоры

МИД Ирана: США не смогут военными мерами заставить Тегеран запросить переговоры.

ТЕГЕРАН, 14 июл — РИА Новости. США ошибочно полагают, что своими военными мерами смогут принудить Иран запросить переговоры, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении «полной морской блокады» Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.

«Мы не будем запрашивать переговоры. США ошибаются, если полагают, что если они затянут против нас кольцо из военных мер и экономической блокады, то мы потребуем переговоров», — сказал дипломат в эфире иранского телевидения.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

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