Российский боец Демин уничтожил двух диверсантов ВСУ в ближнем бою

«Он оперативно по средствам радиосвязи сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ. Ведя прицельный огонь, Станислав Демин лично уничтожил двух диверсантов. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли потери и отступили», — сказано в сообщении.