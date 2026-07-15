Российский боец Демин уничтожил двух диверсантов ВСУ в ближнем бою

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Младший сержант Станислав Демин в стрелковом бою с диверсионно-разведывательной группой уничтожил двух солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Демин в составе группы снабжения доставлял боеприпасы и продовольствие на передовые позиции и заметил украинскую ДРГ, которая скрытно двигалась в направлении российских позиций.
«Он оперативно по средствам радиосвязи сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ. Ведя прицельный огонь, Станислав Демин лично уничтожил двух диверсантов. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли потери и отступили», — сказано в сообщении.
Действия младшего сержанта позволили вскрыть действия вражеской диверсионно-разведывательной группы, не допустить атаки российских позиций, а также своевременно доставить боеприпасы и материальные средства на передовую в установленные сроки.