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Сенатор Блюменталь допустил принятие новых санкций США против России до августа

Законопроект о новых санкциях США против России может быть принят до августа. Об этом заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Законопроект о новых санкциях США против России может быть принят до августа. Об этом заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

«Я полагаю, что он может быть принят до августа», — цитирует его РИА Новости.

По словам сенатора, Белый дом поддерживает законопроект.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм*.

Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом Грэма из-за «сердечного приступа». По информации телеканала, Грэм мог умереть от разрыва аорты.

RT писал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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