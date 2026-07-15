Сенатор Блюменталь допустил принятие новых санкций США против России до августа

Законопроект о новых санкциях США против России может быть принят до августа. Об этом заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
«Я полагаю, что он может быть принят до августа», — цитирует его РИА Новости.
По словам сенатора, Белый дом поддерживает законопроект.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает вероятным принятие законопроекта о новых санкциях против России, который продвигал сенатор Линдси Грэм*.
Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом Грэма из-за «сердечного приступа». По информации телеканала, Грэм мог умереть от разрыва аорты.
RT писал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.