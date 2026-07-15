Порты в Одесской области и предприятия в Киеве: как ВС РФ наносят удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

В Одесской области поражение было нанесено трём портам. В Черноморске обрабатывается значительная часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, через него производится до 90% аграрного экспорта Украины. В то же время порт представляет собой ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ. В ходе удара были поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.