Порты в Одесской области и предприятия в Киеве: как ВС РФ наносят удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

Российские войска продолжают наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, а также по объектам ВПК. С 11 по 14 июля нанесено поражение инфраструктуре и судам в портах Черноморск, Одесса, Южный и Измаил и военно-промышленным предприятиям в Киеве. В частности, речь идёт о целях, где осуществляются производство компонентов и сборка боевых частей для ракет и беспилотников.
Во вторник, 14 июля, Вооружённые силы РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Так, ударные БПЛА поразили пять сухогрузов — два на переходе из порта Черноморск и три на рейде порта Одесса.
В порту Южный высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые осуществляли перевозку грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Помимо этого, целями в Южном стали объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.
Утром в министерстве рассказали о нанесённых в ночь на 14 июля групповых ударах высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям ВПК в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.
В Киеве было поражено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев ГП “Радиоизмеритель”, которое в МО назвали ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет “Нептун-МД”, оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и “Гром-2”. Там же производятся навигационно-посадочная аппаратура и СВЧ-компоненты для авиастроения.
Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
РИА Новости.
© Министерство обороны РФ.
Ещё одна цель — промышленное предприятие «Киев-79», где осуществляется сборка боевых частей для БПЛА и ракет различного типа. Как сообщили в Минобороны, на этом объекте, в частности, обрабатываются и хранятся взрывчатые вещества, хранится и отгружается военная продукция, в том числе бронеавтомобили и беспилотники.
В Одесской области был поражён порт Южный, а именно объекты инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. На территории контейнерного терминала нанесён удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного назначения, а на переходе из Черноморска в Одессе был поражён танкер.
Удары 13 июля.
Днём ранее ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщали в Минобороны. В порту Черноморск были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего. Кроме того, были поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением и пункт управления контейнерными перевозками.
Также поражение было нанесено двум морским паромам типа ро-ро и контейнеровозу, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ. Были поражены килекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.
В течение дня российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Беспилотники поразили два сухогруза в порту Южный.
БПЛА «Герань».
AP.
© Efrem Lukatsky.
Удары 12 июля.
В ночь на 12 июля групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками наносились по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.
По данным Минобороны, в порту Одесса были поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», которая перевозит такие грузы.
В порту Черноморск нанесено поражение объектам инфраструктуры перегрузочного центра, где разгружают и хранят грузы военного назначения, а также резервуарам для хранения ГСМ. Там же были поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.
Удары 11 июля.
В ночь на 11 июля ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности по предприятиям украинского ВПК в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле.
Так, в Киеве были поражены предприятия «Аэродрон» и «Фанплит». Первое занимается разработкой и производством тяжёлых беспилотников высокой грузоподъёмности и большой дальности E-300 Enterprise и D-80 Discovery.
Второе осуществляет сборку и хранение БПЛА Fire Point 2 с дальностью полёта до 200 км, а также сборку и хранение комплектующих для оснащения их боевых частей. В Минобороны обратили внимание на то, что это предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели: таким образом киевский режим пытается скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы.
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр».
РИА Новости.
© Минобороны РФ.
В Одесской области поражение было нанесено трём портам. В Черноморске обрабатывается значительная часть зерновых, контейнерных и сыпучих грузов, через него производится до 90% аграрного экспорта Украины. В то же время порт представляет собой ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ. В ходе удара были поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Порт Южный обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, а также представляет собой ещё один логистический узел для ВСУ. Здесь были поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.
Удар был нанесён также по порту Измаил. Это важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на реке Дунай. Было нанесено поражение складам ГСМ, наливным эстакадам и насосным станциям перекачки горючего, местам хранения вооружения и военной техники, пунктам управления портовой инфраструктурой.
Анализ результатов.
В Минобороны РФ сообщали, что анализ результатов применения высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры киевского режима подтверждает высокую эффективность такого оружия и способность гарантированно преодолевать любые средства ПВО/ПРО, предоставленные режиму Зеленского западными спонсорами.
«При этом речь идёт об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищённом Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны. С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского», — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что удары по объектам ВПК в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области подтвердили возможности ВС РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины.