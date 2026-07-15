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В Киеве развёрнут координационный центр разведки Великобритании

Представители военной промышленности Запада тестируют новейшие вооружения и технологии в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока НАТО — Великобритании. Об этом KP.RU сообщил источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта», — рассказал сотрудник ФСБ.

Представитель спецслужб отметил, что с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу.

Также сообщается, что противник использует все доступные средства: от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские спецслужбы смогли получить доступ к базам украинской военной разведки через телефон одного из администраторов ресурса ГУР Украины.

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