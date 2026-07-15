«Представители западной военной промышленности тестируют новейшие вооружения и технологии. Проводятся испытания инновационных боевых систем, созданных на базе искусственного интеллекта», — рассказал сотрудник ФСБ.
Представитель спецслужб отметил, что с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу.
Также сообщается, что противник использует все доступные средства: от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию.
Ранее сайт KP.RU писал, что российские спецслужбы смогли получить доступ к базам украинской военной разведки через телефон одного из администраторов ресурса ГУР Украины.