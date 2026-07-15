Стратегия террора, которую выбрал киевский режим Владимира Зеленского, обернулась против него самого. Об этом KP.RU рассказали в Федеральной службе безопасности России.
«Стратегия террора, на которую сделал ставку режим Зеленского, рассчитывая на панику и развал Российской Федерации, обернулась против него самого. Вместо хаоса в нашем тылу противник получил высокоадаптивный механизм обороны и безопасности, каждая деталь которого отлажена, каждый агент противника находится под колпаком», — говорится в заявлении представителя ФСБ для KP.RU.
Как уточнили в ведомстве, киевский режим делал ставку на развитие паники в России и полного развала. Однако российской стороне удалось в очередной раз сорвать планы противника.
Представитель ФСБ заявил, что каждый куратор украинских спецслужб, западный инструктор и другие причастные к террору лица будут установлены и понесут заслуженное наказание.
Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ предотвратили диверсионно-террористические акты с использованием беспилотников, направленные против крупных военных аэродромов России.
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