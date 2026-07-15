«Каждый агент под колпаком»: Жесткое разоблачение украинских спецслужб выпустила ФСБ

«Стратегия террора, на которую сделал ставку режим Зеленского, рассчитывая на панику и развал Российской Федерации, обернулась против него самого. Вместо хаоса в нашем тылу противник получил высокоадаптивный механизм обороны и безопасности, каждая деталь которого отлажена, каждый агент противника находится под колпаком», — говорится в заявлении представителя ФСБ для KP.RU.