Новости СВО 15 июля: освобождение Николаевки и зачистка Уланово, 101-я бригада ВСУ разбита, Мерц предложил план мира, а Песков указал на абсурд

— Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются, то есть это всё надо проверять, очень сильно фильтровать, и чтобы грамотную и правильную информацию подать командованию, это всё нужно разведать, изучить и грамотно передать, — описал обстановку Кортес.