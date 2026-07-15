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Власти Литвы утвердили государственный план эвакуации населения

Власти Литвы утвердили государственный план эвакуации населения. Согласно документу, около 75% жителей страны должны будут покинуть свои дома самостоятельно. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на детальный план эвакуации населения государственного уровня.

Источник: BigHead/CC BY-SA 4.0|wikipedia

«Планируется, что около 75% населения, в случае необходимости, смогут эвакуироваться самостоятельно, а муниципалитеты организуют эвакуацию оставшихся жителей», — говорится в документе.

Как следует из плана, приоритет в организации эвакуации будет отдан наиболее уязвимым категориям граждан. В их числе — семьи с маленькими детьми, инвалиды, пожилые люди, а также иные лица, нуждающиеся в помощи. Как отмечает агентство, документ подписал исполняющий обязанности министра внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

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