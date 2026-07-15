Власти Литвы утвердили государственный план эвакуации населения

Как следует из плана, приоритет в организации эвакуации будет отдан наиболее уязвимым категориям граждан. В их числе — семьи с маленькими детьми, инвалиды, пожилые люди, а также иные лица, нуждающиеся в помощи. Как отмечает агентство, документ подписал исполняющий обязанности министра внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.