Аргентина не ведет сотрудничество с Россией по атому, заявил посол

В 2018 году в силу вступил российско-аргентинский договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В 2019 году сопредседатель межправкомиссии двух стран, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что стороны обсуждают площадку для строительства АЭС. Однако работу над проектом пришлось отложить из-за экономического кризиса в Аргентине, рассказал РИА Новости ее посол в Москве Рикардо Лагорио в 2020 году. На фоне затяжных проблем в экономике к власти в Буэнос-Айресе в 2023 году пришел президент Милей, не скрывавший своей ориентированности на США.