Аргентина не ведет сотрудничество с Россией по атому, заявил посол

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Аргентина при президенте Хавьере Милее не ведет сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, рассказал посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов.
В 2018 году в силу вступил российско-аргентинский договор о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В 2019 году сопредседатель межправкомиссии двух стран, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что стороны обсуждают площадку для строительства АЭС. Однако работу над проектом пришлось отложить из-за экономического кризиса в Аргентине, рассказал РИА Новости ее посол в Москве Рикардо Лагорио в 2020 году. На фоне затяжных проблем в экономике к власти в Буэнос-Айресе в 2023 году пришел президент Милей, не скрывавший своей ориентированности на США.
«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», — сказал посол России в Аргентине «Известиям».
При этом дипломат отметил, что наблюдается интерес российских и аргентинских фирм к сотрудничеству в электроэнергетике, в нефтегазовой промышленности и в сфере возобновляемых источников энергии.