Гнев президента Бразилии, чучело енота Холанда и врач-гинеколог в сборной Сенегала: чем ещё удивляет ЧМ по футболу

Эрлинг Холанд вернулся на родину с чучелом енота, а его партнёр по сборной Юлиан Рюэрсон явился на приём к королю Норвегии в шлёпанцах. Ламин Ямаль сделал себе роскошный подарок ко дню рождения, а Хаминтон Кампас продолжает получать угрозы от соотечественников. Президент Бразилии раскритиковал футболистов за то, что они не вернулись в страну после фиаско на мундиале, а в Сенегале заявили, что штатный врач национальной команды оказался гинекологом по образованию.
Гнев президента.
Одной из главных сенсаций плей-офф на ЧМ-2026 по футболу стало фиаско сборной Бразилии. Пентакампеоны вылетели уже в ⅛ финала, уступив Норвегии со счётом 1:2. Этот результат стал худшим для бразильцев в XXI веке: прежде они неизменно доходили как минимум до четвертьфинала. Однако ещё больший резонанс вызвало поведение игроков после матча.
Вместо того чтобы разделить горечь поражения с соотечественниками и извиниться за провал, звёзды предпочли разъехаться по отпускам и своим клубам. По данным бразильских СМИ, лишь защитник Данило, выступающий на родине, вернулся в страну рейсом делегации. Остальные же, включая Неймара, Винисиуса и других лидеров, словно забыли о национальных цветах.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сдержал эмоций. Как сообщает издание UOL Esporte, глава государства выступил с жёсткой критикой в адрес команды: «Делегация уехала с кучей людей, а вернулась одна. Почти никого не было в самолёте сборной. Люди, какой позор. В самолёте находился только один игрок. Если бы выиграли, здесь бы все танцевали».
Одним из немногих, кто на мундиале выглядел убедительно, стал левый защитник Дуглас Сантос. Он провёл все пять матчей, выходя в стартовом составе, и удостоился похвалы от помощника главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука. Тот назвал подопечного открытием турнира, отметив, что бразилец действовал надёжно, хотя и не так ярко в атаке, как привыкли видеть поклонники РПЛ.
«Я думаю, это обусловлено требованием главного тренера и тем, что там есть Винисиус, который хочет самостоятельно проходить оборону соперника. Однако Дуглас в любом случае — одно из открытий сборной, настолько уверенно он смотрелся. Теперь все понимают, что в “Зените” собраны высококлассные футболисты», — приводит слова Тимощука «Чемпионат».
Действительно, Сантос не просто не портил погоды, но и действовал в целом надёжно: все пропущенные голы команды пришли с другого фланга или из центра. Это стало ещё одним доказательством того, что РПЛ, несмотря на все ограничения, остаётся сильным национальным чемпионатом.
Сувениры Холанда и подарок Ямаля.
Пока бразильцы прячутся от позора, их обидчиков, норвежцев, на родине встречают как героев. Причём чествование началось ещё до приземления, прямо в воздухе: истребители королевских ВВС сопроводили самолёт сборной до аэропорта. Уже в Осло борт с командой встретили водяным салютом, а затем игроков в своей резиденции приняли король Харальд V и его супруга. Причём защитник Юлиан Рюэрсон явился на приём в шлёпанцах. Он быстро пожал руки членам монаршей семьи и отошёл в сторону.
«Викинги» вернулись на родину не только в отличном настроении и с чувством выполненного долга, но и с необычными трофеями. Особо отличился лучший бомбардир сборной на мундиале Эрлинг Холанд.
Как сообщает TMZ, перед вылетом домой нападающий устроил эпичный шопинг в Далласе, оплатив покупки товарищей по команде в магазине ковбойской одежды и сувениров и потратив около $10 тыс. В список приобретений вошли ковбойские шляпы, шапки из шкуры енота, ботинки, ремни и даже чучела, цена на последние варьировалась от $450 до $750 за штуку.
Сам Холанд, известный своей любовью к таксидермии, увёз домой чучело енота с бутылкой: именно с этим сувениром он спускался по трапу самолёта по возвращении в Осло. Фотография с необычным трофеем мгновенно разлетелась по соцсетям, породив массу мемов.
Посоперничать с норвежцем в части трат, безусловно, мог бы Ламин Ямаль, и, скорее всего, выиграл бы это состязание. Испанский вундеркинд 13 июля отметил 19-летие и решил преподнести себе дорогой подарок. На пресс-конференции перед полуфиналом со сборной Франции он появился перед журналистами с новой цепочкой из белого золота с бриллиантами.
Правда, как подчеркнул сам игрок, «это не считается подарком» — украшение он приобрёл на свои кровные. Этот жест демонстрирует и юношескую непосредственность, и финансовую независимость 19-летнего футболиста, который уже зарабатывает миллионы. При этом Ямаль признался, что лучшим подарком для него станет победа над трёхцветными и выход в финал.
Врач-гинеколог в сборной Сенегала.
Сборной Сенегала о подобных высотах пока приходится только мечтать. Впрочем, чемпионами по курьёзам «львы Теранги» стать вполне могут.
Глава Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль на пресс-конференции, посвящённой итогам выступления на мундиале, сделал шокирующее заявление. Выяснилось, что штатный доктор национальной команды, работающий с ней более десяти лет, по образованию гинеколог.
«У врача команды Абдулрахмана Федиора не было необходимой профессиональной подготовки для работы с нашими спортсменами. Я узнал об этом уже в процессе работы. Он — гинеколог по специальности. Игроки не были достаточно уверены в том, стоит ли регулярно проходить у него лечение. Нам нужно было найти специалиста, чья компетентность не вызывала бы сомнений и могла бы успокоить игроков, ведь здоровье — это главное», — цитирует Фаля Le Parisien.
Естественно, в соцсетях тут же разразилась буря: болельщики недоумевают, как на столь высоком уровне можно было допустить подобную некомпетентность, и с иронией гадают, как именно врач лечил африканских футболистов на чемпионате мира.
Однако сам Федиор позже с возмущением опроверг слова руководителя федерации, отметив, что у него есть диплом специалиста по спортивной медицине, полученный ещё в 2008 году.
Страх Кампаса и трагедия в Аргентине.
Если сенегальский курьёз вызывает лишь улыбку, то ситуации, в которых оказались колумбийский игрок и аргентинский болельщик, заставляют задуматься о тёмной стороне футбольных страстей.
Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас до сих пор не может вернуться на родину. Он запорол отличный момент на 115-й минуте матча ⅛ финала со Швейцарией, после чего южноамериканцы уступили в серии пенальти. Как сообщает журналист Камило Пинто, игрок и его семья начали получать угрозы расправы, из-за чего футболист принял решение не возвращаться в страну вместе с командой.
Кампаса можно понять: в Колумбии уже были случаи убийства «провинившихся» футболистов. В 1994 году защитник Андрес Эскобар отметился автоголом в матче с США, а его команда уступила хозяевам турнира со счётом 1:2 и в итоге покинула мундиаль. Через несколько дней игрок был застрелен после возвращения на родину. Эта страшная история до сих пор остаётся мрачным напоминанием о том, насколько далеко могут зайти разъярённые фанаты.
А на днях трагедия случилась в Аргентине, где победа в четвертьфинале над Швейцарией обернулась гибелью молодого болельщика. Как сообщает Ambito, в ночь на 12 июля в центре города Сан-Франсиско (провинция Кордова) в многотысячной толпе неизвестный трижды выстрелил в спину 20-летнему мужчине с близкого расстояния.
Жертва скончалась на месте, нападавший скрылся. Следствие полагает, что убийство не было связано с футбольными беспорядками, носило умышленный характер и, предположительно, стало результатом криминальных разборок. Сообщается, что погибший ранее был судим за разбой и несколько дней назад вышел по УДО. По версии полиции, стрелявший связан с преступной группировкой, его поиски продолжаются.