Гнев президента Бразилии, чучело енота Холанда и врач-гинеколог в сборной Сенегала: чем ещё удивляет ЧМ по футболу

«У врача команды Абдулрахмана Федиора не было необходимой профессиональной подготовки для работы с нашими спортсменами. Я узнал об этом уже в процессе работы. Он — гинеколог по специальности. Игроки не были достаточно уверены в том, стоит ли регулярно проходить у него лечение. Нам нужно было найти специалиста, чья компетентность не вызывала бы сомнений и могла бы успокоить игроков, ведь здоровье — это главное», — цитирует Фаля Le Parisien.