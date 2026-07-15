Bloomberg: США обсуждают перезапуск трубопровода в обход Ормузского пролива

Трубопровод Киркук-Банияс не работает более 20 лет. Он был запущен в 1952 году, однако в 1980-х годах из-за ирано-иракской войны был остановлен. В 2000 году его работу ненадолго возобновили, однако окончательно трубопровод перестал работать в 2003 году после серьезных повреждений инфраструктуры во время вторжения США в Ирак.