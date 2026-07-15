Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин заявил о близкой к катастрофе экономической ситуации на Украине

Экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Продление военного положения — это попытка законсервировать режим “ручного управления”, который уже привёл к полной потере субъектности», — добавил он.

Пушилин также заявил, что киевское руководство продлило военное положение и мобилизацию на Украине, чтобы удержать власть.

Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 31 октября.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что не намерен отменять военное положение для проведения выборов на Украине.

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше