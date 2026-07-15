Экономическая ситуация на Украине близится к катастрофе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Продление военного положения — это попытка законсервировать режим “ручного управления”, который уже привёл к полной потере субъектности», — добавил он.
Пушилин также заявил, что киевское руководство продлило военное положение и мобилизацию на Украине, чтобы удержать власть.
Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 31 октября.
В феврале Владимир Зеленский заявлял, что не намерен отменять военное положение для проведения выборов на Украине.