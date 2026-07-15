Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: средства ПВО активированы у атомной электростанции «Бушер» в Иране

Средства противовоздушной обороны активированы в районе атомной электростанции «Бушер» на юге Ирана. Об этом сообщает Mehr.

Средства противовоздушной обороны активированы в районе атомной электростанции «Бушер» на юге Ирана. Об этом сообщает Mehr.

«Несколько минут назад были активированы средства противовоздушной обороны вокруг атомной электростанции “Бушер”, — говорится в публикации агентства.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило начало новых ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше