Родригес выразила благодарность России за гуманитарную помощь Венесуэле

«Я хочу лично поблагодарить Россию, другие страны и их послов за руку помощи, которую они протягивают Венесуэле в этот тяжелый момент, когда многие семьи потеряли своих близких», — заявила Родригес при посещении вместе с послом России в боливарианской республике Сергеем Мелик-Багдасаровым главного центра сбора и распределения гуманитарной помощи, передает корреспондент ТАСС с места события. Она отметила, что венесуэльцы, которые остались без жилья и находятся во временных лагерях, благодарны всем оказывающим помощь странам. Родригес подчеркнула, что выражает благодарность России и другим странам от имени венесуэльского народа.