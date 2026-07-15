Родригес выразила благодарность России за гуманитарную помощь Венесуэле

КАРАКАС, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила России благодарность за оказанную после разрушительного землетрясения гуманитарную помощь.
«Я хочу лично поблагодарить Россию, другие страны и их послов за руку помощи, которую они протягивают Венесуэле в этот тяжелый момент, когда многие семьи потеряли своих близких», — заявила Родригес при посещении вместе с послом России в боливарианской республике Сергеем Мелик-Багдасаровым главного центра сбора и распределения гуманитарной помощи, передает корреспондент ТАСС с места события. Она отметила, что венесуэльцы, которые остались без жилья и находятся во временных лагерях, благодарны всем оказывающим помощь странам. Родригес подчеркнула, что выражает благодарность России и другим странам от имени венесуэльского народа.
В конце минувшей недели МЧС России доставило в Венесуэлу двумя самолетами более 35 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от последствий разрушительного землетрясения. Доставлены и переданы венесуэльской стороне продукты питания, палатки для временного размещения людей, оставшихся без крова, предметы первой необходимости, мотопомпы, медикаменты, которые будут использованы при оказании помощи пострадавшим.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня вечером, с разницей примерно в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате, по данным на 14 июля, погибли 4 734 человека, 16 740 получили ранения, 17 907 человек лишились крова, полностью разрушено 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. 20 903 человека размещены в 107 временных лагерях. В ходе поисковых операций спасены 6 462 человека.