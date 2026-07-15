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IRNA: на острове Хенгам в Ормузском проливе произошел взрыв

О других подробностях инцидента не сообщается.

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел на острове Хенгам, расположенном в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, взрыв произошел «несколько минут назад». О других подробностях инцидента не сообщается.