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Комбат Бизон: оборона ВСУ в Константиновке была выстроена в несколько эшелонов

По словам военнослужащего, основной упор противник делал на БПЛА.

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Константиновке выстраивали несколько эшелонов обороны и активно использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом ТАСС рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.

«Константиновка была очень сильно укреплена. В несколько эшелонов была укреплена. Основной упор они сделали на БПЛА, это ФПВ (FPV-дроны — прим. ТАСС), “Мавики” (квадрокоптер DJI Mavic — прим. ТАСС), чтобы полностью разведку вести. Это основной их упор был. У них даже иногда “птичники” (операторы БПЛА — прим. ТАСС) стояли впереди пехоты. Весь упор на “птичники” сделали», — рассказал Бизон.

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