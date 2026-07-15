DPA: Германия не будет участвовать в учениях «коалиции желающих» в Польше

Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих» в Польше, которые пройдут в сентябре.
Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в Берлине.
Заявленная цель этих учений — подготовка «конкретных гарантий безопасности» для Украины, говорится в статье.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что первые учения «коалиции желающих» пройдут в Польше осенью. По его словам, в них примут участие британские и французские войска.
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