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Германия отказалась участвовать в военных учениях «коалиции желающих»

Германия не будет принимать участия в первых военных учениях, организованных так называемой «коалицией желающих».

Источник: Аргументы и факты

Германия неожиданно объявила о своем решении не принимать участия в первых военных учениях, организованных так называемой «коалицией желающих» на территории Польши.

Об этом стало известно из сообщения агентства DPA, ссылающегося на официальные источники в правительстве ФРГ.

«Германия не примет участия в первых военных учениях “коалиции желающих”, которые пройдут в Польше», — отмечается в публикации.

Согласно предоставленной информации, Берлин мотивировал свое решение тем, что данные учения имеют ограниченный масштаб и относятся к категории штабных мероприятий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости проведения переговоров по украинскому вопросу, подчеркнув, что подходящий момент для этого уже настал.

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