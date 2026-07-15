Германия отказалась участвовать в военных учениях «коалиции желающих»

Германия неожиданно объявила о своем решении не принимать участия в первых военных учениях, организованных так называемой «коалицией желающих» на территории Польши.
Об этом стало известно из сообщения агентства DPA, ссылающегося на официальные источники в правительстве ФРГ.
«Германия не примет участия в первых военных учениях “коалиции желающих”, которые пройдут в Польше», — отмечается в публикации.
Согласно предоставленной информации, Берлин мотивировал свое решение тем, что данные учения имеют ограниченный масштаб и относятся к категории штабных мероприятий.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости проведения переговоров по украинскому вопросу, подчеркнув, что подходящий момент для этого уже настал.