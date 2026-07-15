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Армия Ирана сообщила об атаке на американскую базу в Иордании

Армия Ирана заявила, что военные исламской республики нанесли удар беспилотниками по американской базе в Иордании, передаёт IRIB.

Армия Ирана заявила, что военные исламской республики нанесли удар беспилотниками по американской базе в Иордании, передаёт IRIB.

Утверждается, что целью атаки стали место размещения истребителей F-18, жилое здание и крупный ангар с оборудованием армии США.

В заявлении армии Ирана говорится, что удары стали ответом на действия США, а операции против американских баз в регионе будут продолжаться.

Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило начало новых ударов по Ирану.

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