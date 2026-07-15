«Говорили, наши идут»: в Варшаве заявили о радости украинцев от оккупации немцами Галиции

Украинцы в период Второй мировой войны радовались оккупации немцами Галиции. Об этом рассказал житель Варшавы Ян Бжегович. Его дедушка и двое братьев, а также ряд родственников, погибли от рук украинцев в 1944 году. Своей историей Ян Бжегович поделился в интервью РИА Новости.