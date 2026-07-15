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«Говорили, наши идут»: в Варшаве заявили о радости украинцев от оккупации немцами Галиции

Житель Варшавы Бжегович рассказал о радости украинцев из-за оккупации Галиции.

Источник: Комсомольская правда

Украинцы в период Второй мировой войны радовались оккупации немцами Галиции. Об этом рассказал житель Варшавы Ян Бжегович. Его дедушка и двое братьев, а также ряд родственников, погибли от рук украинцев в 1944 году. Своей историей Ян Бжегович поделился в интервью РИА Новости.

Житель Варшавы сообщил, что его семья ощутила ужасы Волынской резни. Он отметил, что настроения украинцев резко изменились при подходе немецких войск к региону.

«Моя бабушка вспоминала, что поляки с соседями-украинцами хорошо жили, вместе отмечали праздники и работали бок о бок. Но когда наши территории занимала немецкая армия, украинцы говорили: наши идут», — поделился Ян Бжегович.

ФСБ обнародовала новые данные о Волынской резне. В документах рассказывается, как Дмитрий Купяка по прозвищу «Клей» вместе со своей бандой совершал теракты в городах и сельских населенных пунктах, а также устраивал расправы над советско-партийными активистами и мирными гражданами.