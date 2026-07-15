Марочко: ВС РФ сформировали плацдарм у Иволжанского

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские бойцы сформировали плацдарм у Иволжанского Сумской области, на западе от населенного пункта военные РФ перерезают логистику Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, военные РФ подошли к восточным окраинам Писаревки.
«В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки. Также мы продвигаемся в западном направлении от Иволжанского, перерезая логистику противника», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ выдавливают украинские войска из Писаревки Сумской области и ведут зачистку местности. По его словам, военные РФ также продолжают расширять зону контроля у соседнего Иволжанского, наступая на запад и восток от поселения.
Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня.