Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ сформировали плацдарм у Иволжанского

Военный эксперт также заявил, что российские бойцы перерезают логистику противника.

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские бойцы сформировали плацдарм у Иволжанского Сумской области, на западе от населенного пункта военные РФ перерезают логистику Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, военные РФ подошли к восточным окраинам Писаревки.

«В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее от Писаревки. Также мы продвигаемся в западном направлении от Иволжанского, перерезая логистику противника», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ выдавливают украинские войска из Писаревки Сумской области и ведут зачистку местности. По его словам, военные РФ также продолжают расширять зону контроля у соседнего Иволжанского, наступая на запад и восток от поселения.

Об установлении контроля над Иволжанским в Сумской области в Минобороны РФ сообщили 24 июня.

Узнать больше по теме
Луганск: промышленный центр Донбасса с богатой историей
Луганск — один из крупнейших городов Донбасса, расположенный на берегах реки Лугани. На протяжении более двух столетий он был важным центром металлургии, машиностроения и угольной промышленности. Сегодня Луганск остается одним из ключевых городов региона, история которого тесно связана с развитием промышленности и событиями последних десятилетий — собрали главное о нем.
Читать дальше