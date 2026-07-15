США ввели санкции против лиц и фирм, якобы связанных с бизнесменом из Ирана

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении более чем 50 физических и юридических лиц, а также судов, якобы связанных с крупным иранским предпринимателем Мохаммадом Хоссейном Шамхани. Под эти рестрикции попал в том числе бизнесмен Али Рахбармадани, имеющий, по данным американских властей, двойное российско-иранское гражданство.
Как объявило Министерство финансов США, ограничительные меры вводятся с целью «активизации давления» на Шамхани и его деловых партнеров. По утверждению американской стороны, Шамхани причастен к «противозаконным перевозкам» и «обходу санкций» Запада. «Сеть Шамхани остается крупной силой, стоящей за экспортом нефти Ирана, а также вышла в сферу мировых контейнерных перевозок и торговли сырьевыми товарами», — заявляет американское финансовое ведомство.
Согласно изложенной им информации, в черный список вносятся в том числе граждане Дании, Индии и Италии, подданный Великобритании, компании, базирующиеся в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре, суда под флагом Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Маршалловых островов, Палау. Туда же включено несколько судов, которые, по версии Минфина США, контролируются Шамхани и обеспечивают транспортировку грузов по Каспийскому морю между Ираном и Россией.
За счет нынешних санкций в черный список теперь внесено, как заявляют власти США, в общей сложности свыше 200 физических и юридических лиц и судов, якобы связанных с Шамхани.
На практике шаги американской администрации означают, что активы этих лиц и компаний в случае обнаружения таковых в юрисдикции США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено вести с фигурантами какие-либо деловые операции, въезд в США для физических лиц, внесенных в черный список, будет закрыт.