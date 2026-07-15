США ввели санкции против лиц и фирм, якобы связанных с бизнесменом из Ирана

Согласно изложенной им информации, в черный список вносятся в том числе граждане Дании, Индии и Италии, подданный Великобритании, компании, базирующиеся в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре, суда под флагом Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Маршалловых островов, Палау. Туда же включено несколько судов, которые, по версии Минфина США, контролируются Шамхани и обеспечивают транспортировку грузов по Каспийскому морю между Ираном и Россией.