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Британия проведет крупнейшие за десятилетия учения по обороне в 2027 году

Великобритания проведет крупнейшие за последние десятилетия учения по внутренней обороне в 2027 году, сообщает Reuters. В них примут участие министры и сотни государственных чиновников, сообщил главный секретарь казначейства Даррен Джонс.

Великобритания проведет крупнейшие за последние десятилетия учения по внутренней обороне в 2027 году, сообщает Reuters. В них примут участие министры и сотни государственных чиновников, сообщил главный секретарь казначейства Даррен Джонс.

По информации правительства, учения призваны проверить готовность страны к гибридным угрозам — кибератакам, кампаниям по дезинформации и саботажу на объектах критической инфраструктуры.

Правительство Великобритании также официальный список национальных угроз, добавив в него семь новых пунктов. Среди них — попытки подрыва демократических процессов, включая вмешательство в выборы, дезинформацию и операции иностранного влияния..

Кроме того, в конце этого года власти планируют запустить масштабную информационную кампанию, чтобы помочь гражданам подготовиться к чрезвычайным ситуациям: от кибератак до суровой погоды и наводнений.

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