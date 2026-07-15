Италия и ФРГ отказались от учений «коалиции желающих» по Украине

«Страна не присоединится к “многонациональным силам для Украины”, которые уже готовят учения в Польше в ожидании прекращения огня», — пишет издание.
Министерство обороны Италии сохранит участие в других проектах. Ведомство продолжит национальные военно-морские операции. Также итальянцы останутся в европейских миссиях Atalanta, Aspides и Irini. Эти силы работают в Красном море и Аденском заливе.
Берлин поддержал позицию Рима. Агентство DPA передало заявление немецких властей. В ФРГ объяснили свой отказ спецификой манёвров. По мнению чиновников, эти учения носят штабной характер и отличаются небольшим масштабом.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также пропустила встречу «коалиции желающих» в Париже. Политик указала на высокую нагрузку. За последние три с половиной недели она посетила шесть подобных мероприятий. Окружение премьер-министра сомневается в пользе частых европейских саммитов по украинской теме.
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