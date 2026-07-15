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Боец Бизон: оборона ВСУ в Константиновке была выстроена в несколько эшелонов

Украинские войска в Константиновке выстраивали несколько эшелонов обороны и активно использовали БПЛА, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.

Украинские войска в Константиновке выстраивали несколько эшелонов обороны и активно использовали БПЛА, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон.

«Константиновка была очень сильно укреплена. В несколько эшелонов была укреплена», — цитирует его ТАСС.

По словам военнослужащего, ВСУ использовали FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Mavic для ведения разведки.

Бизон отметил, что в некоторых случаях операторы БПЛА находились впереди пехотных подразделений, поскольку именно на них был сделан основной акцент при организации обороны.

Ранее военный заявил RT, что в Константиновке ещё остаются «потеряшки» ВСУ, которых забыло командование.

Командир батальона также рассказал телеканалу о тактике, которую использовали российские военные, чтобы взять город под контроль.

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