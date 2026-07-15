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В иранской провинции Хормозган прогремел ряд взрывов

Mehr: в восточной акватории иранской провинции Хормозган прогремели взрывы.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в восточной акватории иранской провинции Хормозган, передает агентство Mehr.

«Звуки нескольких взрывов были слышны в шахрестане Сирик (в провинции Хормозган — ред.). Судя по всему, эти звуки связаны с перестрелками в Персидском заливе и Ормузском проливе», — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Mehr, шахрестан Сирик находится у входа в Ормузский пролив, а в последние дни порты и коммуникационные вышки в этом районе подвергались атакам.

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