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Иранские дроны атаковали американскую базу Аль-Азрак в Иордании

Иранские беспилотники нанесли удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании.

Источник: AP 2024

ВС Ирана заявили о нанесении удара беспилотными летательными аппаратами по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на территории Иордании.

«Несколько часов назад места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования на базе Аль-Азрак в Иордании были поражены ударными дронами», — сообщает агентство IRNA.

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