Иранские дроны атаковали американскую базу Аль-Азрак в Иордании

ВС Ирана заявили о нанесении удара беспилотными летательными аппаратами по американской военной базе Аль-Азрак, расположенной на территории Иордании.
«Несколько часов назад места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования на базе Аль-Азрак в Иордании были поражены ударными дронами», — сообщает агентство IRNA.
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