Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он не скажет «довольно»

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично не остановит их.
«Они (удары — ред.) будут продолжаться, пока я не скажу “довольно”, — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.