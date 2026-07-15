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Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он не скажет «довольно»

Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся, пока он лично их не остановит.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по Ирану продолжатся до тех пор, пока он лично не остановит их.

«Они (удары — ред.) будут продолжаться, пока я не скажу “довольно”, — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.

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