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СМИ: Зеленский загнал себя в тупик

UnHerd: Зеленский загнал себя в тупик, поругавшись с Польшей.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики Украины, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в ЕС, пишет британское издание UnHerd.

«Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с, пожалуй, самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, которые дремали во время борьбы против России», — говорится в материале.

Как считает издание, именно ухудшение отношение с Польшей и риск потери поддержки со стороны Варшавы вынудили Зеленского пересмотреть стратегию действий и начать перестановки в правительстве.

«Тем не менее, “новый фундамент”, который, по словам Зеленского, необходим для отношений с Польшей и Венгрией, отражает и растущую обеспокоенность по поводу отношений с ЕС», — говорится в материале.

Вчера украинский парламент поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера страны. Согласно украинскому законодательству, увольнение премьера влечет за собой роспуск всего кабмина. Назначение нового главы правительства и министров состоится в четверг. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, премьером с наиболее высокой долей вероятности станет глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

Отношения Польши и Украины много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН*-УПА*.

В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил обозначение «имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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