Трамп пообещал продолжить бомбардировки Ирана

«Завтра ночью мы нанесем по ним очень мощные удары. Следующей ночью мы снова нанесем очень мощные удары, а на следующей неделе для них все станет по-настоящему плохо, потому что на следующей неделе настанет очередь электростанций. На следующей неделе настанет очередь мостов. Мы выведем из строя все их электростанции, мы уничтожим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.