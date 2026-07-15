Трамп пообещал продолжить бомбардировки Ирана

«Завтра ночью мы нанесем по ним очень мощные удары. Следующей ночью мы снова нанесем очень мощные удары, а на следующей неделе для них все станет по-настоящему плохо, потому что на следующей неделе настанет очередь электростанций. На следующей неделе настанет очередь мостов. Мы выведем из строя все их электростанции, мы уничтожим все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», — сказал Трамп в интервью каналу Fox News.